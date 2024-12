Maya Jama ersetzt Rita Ora in der "The Masked Singer"-Jury

Maya Jama (30) übernimmt laut Daily Mail eine aufregende neue Rolle als Jurorin in der beliebten TV-Show The Masked Singer und tritt damit die Nachfolge von Rita Ora (34) an. In einem spektakulären Ankündigungsvideo präsentierte sich die Love-Island-Moderatorin in einem auffälligen, silberfarbenen Jumpsuit mit Kapuze und dazu passender Maske. Mit einem Flammenwerfer in der Hand setzte sie ein großes herzförmiges Kunstwerk in Brand, in Anlehnung an ihre Gastgeberrolle bei "Love Island". Nicht weniger dramatisch war der Auftritt von Moderator Joel Dommett, der in einer glitzernden roten Jacke den Flammen mit einem Feuerlöscher Einhalt gebot, bevor er und Maya lachend im Rauch standen.

Die ITV-Show, die 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, begeistert ein Millionenpublikum weltweit. Prominente treten in extravaganten Kostümen auf und versuchen, ihre Identität so lange wie möglich zu verbergen, während die Jury und die Zuschauer durch ihre Darbietungen raten müssen, wer sich hinter der Maske verbirgt. Maya zeigte sich begeistert von ihrer neuen Aufgabe und erklärte: "Ich bin so ein großer Fan von 'The Masked Singer', daher ist es eine unglaubliche Freude, mit Davina, Jonathan (64), Mo (36) und Joel zusammenzuarbeiten und all diese fantastischen Auftritte hautnah mitzuerleben." Die Show hat bisher Stars wie Dionne Warwick (84), Joss Stone (37) und Jason Manford hervorgebracht und zählt Millionen Fans.

Für Maya Jama ist diese neue Aufgabe ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere. Die Moderatorin ist bekannt für ihre energiegeladene Persönlichkeit und ihren Sinn für Stil, was sie nicht nur in Shows wie "Love Island", sondern auch auf Social Media zum Ausdruck bringt. Rita Ora, die als Sängerin und Schauspielerin bereits zahlreiche Projekte verwirklicht hat, war seit der zweiten Staffel fester Bestandteil der Jury und verlässt die Show nun nach erfolgreicher Zusammenarbeit. Maya, die seit der Trennung von Stormzy (31) Single ist, freut sich nun darauf, mit ihrem Charme und ihrem Detektivgespür die neue aufregende Ära von "The Masked Singer" einzuläuten.

Instagram / mayajama Maya Jama bei einer Folge von "Love Island", 2024

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards im November 2024

