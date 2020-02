Diese zwei neuen The Masked Singer-Kostüme versprechen schon mal großen Ratespaß ab dem 10. März! Die erste Staffel der Gesangsshow, bei der verkleidete Prominente Songs performen, erfreute sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Max Mutzke (38) konnte sich am Ende gegen das Monster, den Engel und Co. mit seiner Darbietung als Astronaut durchsetzen – die aufwendigen Kostüme hatten neben seiner unverkennbaren Stimme daran durchaus einen Anteil. Nun steht die zweite Ausgabe in den Startlöchern und die ersten beiden Verkleidungen wurden enthüllt: Jetzt versuchen ein auffälliges Chamäleon und ein pelziges Faultier, auf der Bühne zu punkten!

"Das Chamäleon in seinem grünen, schillernden Pailletten-Anzug ist ein echtes Showtier und verwandelt die Bühne zum Dancefloor", heißt es in einer Pressemitteilung von ProSieben zum ersten Kostüm. Das Faultier hingegen mache seinem Namen alle Ehre und sei ein sanftmütiger Charakter. Die Zuschauer können sich jetzt noch auf acht weitere Verkleidungen freuen – und natürlich auf die sich dahinter verbergenden VIPs. Im Gegensatz zu ersten Tipps, die der Sender schon zu den Masken gegeben hat, bleiben die berühmten Kandidaten natürlich weiterhin streng geheim.

Die Promis, die dieses Jahr dabei sein werden, befinden sich aber sicherlich schon mitten in den Proben zum Mummenschanz-Format. Auch dieses Mal wird wieder Matthias Opdenhövel (49) durch die Show führen und der ließ sich zumindest ein Statement entlocken: "Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin superstolz auf die neuen zehn Stars. Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!" Gefallen euch die ersten "The Masked Singer"-Kostüme? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

