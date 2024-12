Motsi Mabuse beim britischen "The Masked Singer" enttarnt

Motsi Mabuse (43) hat die britischen Zuschauer am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer überraschenden Performance begeistert. Die beliebte Tänzerin und Let's Dance-Jurorin trat als maskierter Star in einem Weihnachtsspecial der Erfolgsshow The Masked Singer auf, das am 26. Dezember auf ITV ausgestrahlt wurde. Unter einem aufwendig gestalteten Truthahn-Kostüm, das an ein knuspriges Grillhähnchen erinnert, performte sie den Weihnachtshit "Wonderful Christmastime" von Paul McCartney (82). Im Duell musste sie sich jedoch dem "Nussknacker" geschlagen geben, hinter dessen Maske kein Geringerer als "Frankie Goes To Hollywood"-Sänger Holly Johnson steckte, der am Ende auch die Show gewann.

Auf Instagram teilte Motsi ihre Eindrücke von der Show und bezeichnete ihre Teilnahme als "unvergessliches Erlebnis". Dennoch stellte sie klar, dass sie ihre gesangliche Darbietung nicht allzu ernst nahm und kommentierte humorvoll: "Ich kann wirklich, wirklich, definitiv nicht singen!" Bekannt ist die Tänzerin und Moderatorin in Großbritannien vor allem durch ihren Einsatz bei der Tanzshow Strictly Come Dancing. Ihre unerwartete Stimm-Performance bei "The Masked Singer" zeigte nun eine weitere, bislang unbekannte Facette der Entertainerin.

Motsi, deren kleine Schwester Oti (34) kürzlich am britischen Dschungelcamp teilnahm, begeistert das Publikum seit Jahren mit ihrer lebensfrohen Art und ihrem großen Talent. Neben ihrer Karriere im Tanzbereich teilt sie auf Social Media immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben und zeigt sich nahbar und humorvoll. Sie lebt mit ihrer Familie in Deutschland und pendelt regelmäßig zu ihren internationalen Projekten. Dass sie auch für Überraschungen gut ist, hat sie mit dieser Aktion wieder einmal bewiesen – ein Gesangsauftritt der besonderen Art, der wohl nicht nur Geflügelfans noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sitzen in der Jury von "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Motsi Mabuse und Oti Mabuse

Anzeige Anzeige

Anzeige