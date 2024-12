Nach Hirn-OP: Davina McCall singt bei "The Masked Singer"

Davina McCall sorgte in der Weihnachtsfolge von The Masked Singer für ein Überraschungsmoment, als sie als Star enthüllt wurde. Die Moderatorin, die normalerweise in der Jury der beliebten Show sitzt, nahm dieses Mal selbst teil und belegte mit zwei festlichen Songs den zweiten Platz. Besonders beeindruckend: Davina kehrte damit nur kurze Zeit nach einer Gehirnoperation ins Rampenlicht zurück. Die Gastjuroren Jennifer Saunders (66) und Dawn French sowie die regulären Juroren Jonathan Ross und Mo Gilligan (36) zeigten sich fassungslos, als die Maske fiel. Jonathan scherzte überrascht: "Wir hätten nicht gedacht, dass du so gut singen kannst."

Im Laufe der Show erzählte Davina, dass diese Erfahrung eine der großartigsten ihres Lebens gewesen sei. Obwohl es eine Herausforderung gewesen sei, ihre Teilnahme selbst vor ihren eigenen Kindern geheim zu halten, habe sie jede Sekunde des Abenteuers genossen. "Ich habe so viel gelernt und empfinde jetzt noch mehr Respekt für die Teilnehmer", gestand sie gegenüber der Produktion. In ihrer Kostümrolle sprang sie mit Begeisterung auf der Bühne umher. Ihre clevere Tarnung reichte sogar so weit, dass sie ihre Kollegen mit der Ausrede einer angeblichen Krankheit überzeugen konnte.

Neben dieser überraschenden Performance kämpfte Davina in diesem Jahr auch gegen gesundheitliche Herausforderungen: Ein gutartiger Hirntumor wurde entdeckt und erfolgreich entfernt. Diese Operation nahm sie nach einem routinemäßigen Gesundheitscheck vor, der ihr nach einem Vortrag über Menopause angeboten worden war. Davina sprach offen darüber, wie wichtig es sei, regelmäßig Untersuchungen vornehmen zu lassen und forderte ihre Fans auf, sich bei Bedarf Hilfe zu holen. Dank ihres unermüdlichen Optimismus wirkte sie beim "Masked Singer"-Comeback nicht nur gesund, sondern auch voller neuer Energie und Lebensfreude, was einmal mehr ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellte.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Getty Images Davina McCall, September 2023

