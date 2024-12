Dieser Star gewinnt diesjährige "The Masked Singer"-Staffel

Und es steht fest: Der Panda ist der diesjährige Gewinner von The Masked Singer! Das XXL-Stofftier konnte die Zuschauer in der finalen Runde abermals von seinem Talent überzeugen – seine Performance von "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson (42) sorgte für Begeisterung. Und wer versteckte sich all die Wochen unter der Maske? "Es ist Loi", verkündet Matthias Opdenhövel (54) – genau wie die Jury und auch die Fans es vermuteten. "Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr dankbar", freut sich die einstige The Voice Kids-Kandidatin über ihren Sieg.

Der Pirat verlässt die Show also als Zweitplatzierter. Zum Bedauern einiger Fans: "Ach schade. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an den Panda", schreibt beispielsweise ein X-User. Der Lego-Mann sang "Pompeii" von Bastille. Nachdem er dann nach Wochen endlich seine Maske abnimmt, steht fest: Joris (35) steckte all die Zeit unter dem Kostüm – die Jury und auch die Zuschauer hatten also recht! "Es war eine unfassbar schöne Reise. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht – auch zu singen, ohne dass die Leute mein Gesicht sehen konnten", bedankt sich der "Herz über Kopf"-Interpret. Zwar geht der Sänger nicht als der Gewinner der Staffel, doch dafür als "Sieger der Herzen", wie ein weiterer Fan liebevoll zu verstehen gibt.

In Runde eins des Finales musste das knuddelige Weihnachtsmonster Willi W. gehen. Wie vermutet, steckte hinter Willi W. niemand Geringeres als Rap-Legende Eko Fresh (41) – sein Gesangstalent reichte für den Sieg der diesjährigen "The Masked Singer"-Staffel jedoch nicht aus. In der zweiten Runde traf es dann die Qualle, in deren Körper Mandy Capristo (34) steckte. Die "The Way I Like It"-Sängerin belegt den dritten Platz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Loi, deutsche Sängerin

Anzeige Anzeige

ProSieben/Willi Weber Joris als Pirat bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige