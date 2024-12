Diese Maske verlässt "The Masked Singer"-Finale als Erster

Das große Finale von The Masked Singer macht es gleich nach der ersten Runde richtig spannend. Nachdem die Finalisten Willi W., die Qualle, der Pirat und der Panda das erste Mal singen durften, muss sich die erste Maske verabschieden. Panda und Pirat sind schnell sicher. Als Drittes kommt die Qualle in die nächste Runde. Das bedeutet, die Fans müssen sich von Willi W. verabschieden. Aber wer steckt hinter dem knuddeligen Weihnachtsmonster?

Dabei hatte Willi sich mit dem 2000er-Hit "Bye Bye Bye" von *NSYNC auf der Bühne alles gegeben. Die Jury tippte auf Eko Fresh (41) unter dem Kostüm und auch die Fans waren sich sicher, bei der Demaskierung in das Gesicht des Rappers zu schauen. Und tatsächlich! In dem blauen Kostüm steckt Eko. "Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Es ist so schön, dass einen die Leute nicht sehen", lacht der Musiker. In den vergangenen Shows präsentierte er nämlich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Musikgenres.

Mit seinem Ausscheiden verpasst Eko den Sieg und den Pokal ganz knapp. Aber immerhin hat er es bis ins Finale geschafft. Bisher mussten bereits die Lokomotive, der Feuersalamander, der Schneemann, Lady Ananas, der Lauch und das Nashorn ihre Masken absetzen. Darunter verbargen sich unter anderem der ehemalige Profi-Handballer Pascal Hens (44), Moderatorin Madita van Hülsen (43), Schauspielerin Maren Kroymann sowie Kultsänger Lou Bega (49). Außerdem wurden Schauspielerin Jessica Schwarz (47) und ihre Kollegin Mimi Fiedler (49) enttarnt.

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Willi W., "The Masked Singer" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Eko Fresh, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige