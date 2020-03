Wann läuten endlich die Hochzeitsglocken? Seit Anfang 2019 sind Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44) verlobt und seitdem wollen die Spekulationen um die bevorstehende Trauung der Pop-Ikone und des Baseball-Stars nicht abreißen. Wie werden sie das Fest wohl gestalten? Welche hochkarätigen Stars werden den beiden an ihrem großen Tag Gesellschaft leisten und vor allem: Wann ist es so weit? Auf Antworten auf diese Fragen müssen die Fans noch warten. J.Lo habe es gar nicht so eilig, vor den Altar zu schreiten!

Im Interview mit Oprah Winfrey (66) bei deren 2020 Vision: Your Life In Focus Tour verriet die 50-Jährige, dass sie in puncto Hochzeit keinen Zeitdruck habe. "Die alten Gedanken kommen zurück, all dieses hoffnungslos romantische Zeug, das mich in der Vergangenheit veranlasst hat, dreimal zu heiraten", blickt die zweifache Mutter auf ihre Ehen mit Ojani Noa (45), Cris Judd und Marc Anthony (51) zurück. Sie habe auch Alex erklärt: "Wenn wir für den Rest unseres Lebens zusammen sein werden, wozu die Eile?"

Ihr Verlobter habe dafür Verständnis – ohnehin sei er ganz anders als seine Vorgänger. Mit ihm habe Jennifer eine genaue Zukunftsvision: "Wir werden wirklich versuchen, etwas zusammen zu erschaffen, was wir beide nie hatten – eine Familie mit einem Ehemann und einer Ehefrau, einer Mutter und einem Vater und wir unterstützen und beziehen alle unsere Kinder ein. Wir zeigen ihnen etwas, das wir nicht hatten", schwärmte sie von dem Patchwork-Glück mit Alex' zwei Kindern.

Getty Images Jennifer Lopez und Oprah Winfrey

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020

Getty Images Jennifer Lopez in Kalifornien

