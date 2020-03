Diese Show war wahrlich ein teurer Spaß! Am Sonntag bewiesen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) mehr als zur Genüge, dass sie sich für nichts zu schade sind. Sie traten in der TV-Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig" gegeneinander an, um den Sieger ihres Zoffs zu küren und das Kriegsbeil zu begraben. In mehreren Runden errieten sie unter anderem Wendler-Songs oder beantworteten über Eiswasser-Becken Schätzfragen – und machten sich dabei ordentlich zum Affen. Das dürfte für die zwei aber mehr als verkraftbar gewesen sein, denn für ihren Auftritt sackten sie Mega-Gagen ein!

Wie Bild berichtet, habe vor allem der selbsternannte Popschlager-König von dem Battle vor laufenden Kameras profitiert. Obwohl Michael das Duell gegen Oli verloren hat, habe er 150.000 Euro für sein Mitwirken gewonnen. Die Doku rund um seine Person, die nach der Show ausgestrahlt wurde, habe ihn um weitere 100.000 Euro reicher gemacht. Der Comedian soll keine Gage kassiert haben, denn erst kürzlich habe er einen Exklusiv-Vertrag mit RTL unterschrieben. Darin sei vereinbart worden, dass er mehrere Live-Sendungen liefern müsse. Für die zweijährige Laufzeit bekomme er rund zwei Millionen Euro.

Der Wendler habe am Sonntag nicht nur eine Viertelmillion Euro abgesahnt, sondern durfte vor dem TV-Duell auch einige Anforderungen stellen. Oliver musste zum Beispiel ein paar fiese Posts über den 47-Jährigen auf seinen Social-Media-Accounts löschen. Einen Teil des Publikums durfte der "Egal"-Interpret selbst bestimmen.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller, Michael Wendler, Oliver und Amira Pocher

Thomas Burg/ActionPress Michael Wendler und Oliver Pocher

