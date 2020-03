Wer hat den wochenlangen Streit gewonnen? Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42) zanken sich derzeit heftig im Netz. Das TV-Duell sollte nun Klarheit schaffen, welcher der beiden Streithähne die Nase vorn hat. Sie mussten in neun Spielen und dem großen Finale ihr Können in den verschiedensten Kategorien unter Beweis stellen. Beide spuckten bereits im Vorfeld große Töne, dass sie besser als der andere seien. Doch jetzt ist klar, wer das Pocher-Wendler-Duell gewonnen hat.

In der ersten Runde mussten Oli und Michael erkennen, ob es sich bei vorgespielten Melodien um einen Song vom Wendler handelt oder nicht. Diese Challenge konnte der Interpret höchstpersönlich für sich entscheiden. Bis zur vierten Aufgabe wechselte er sich mit dem Einzelsiegen mit seinem Konkurrenten ab. Doch in Spiel fünf "Das gibt 'ne Anzeige" setze Oli seinen Joker ein und erzielte nicht nur den Sieg, sondern somit auch drei Extrapunkte. Danach hatte der Comedian eine regelrechte Glückssträhne und gewann jedes weitere Spiel. Vor der Entscheidung hatte er bei einem Punktestand von neun zu zwei einen ordentlichen Vorsprung. Im letzten Duell hingen die beiden über jeweils einem Becken mit Eiswasser und mussten Schätzfragen beantworten. Bei jeder Fehleinschätzung, wurden sie eine Etappe tiefer gelassen. Am Ende musste Michael im Eiswasser baden gehen. Somit konnte Oli das Duell eindeutig für sich entscheiden!

Während Amira ihren Partner bei den Spielen tatkräftig unterstütze, war Laura (19) ihrem Michael offenbar weniger eine Hilfe. Die 19-Jährige traute ihrem Schatz nicht zu sich zehn Gegenstände in einem Kühlschrank zu merken. Auch bei der Frage, wie viele Wäscheklammern Michael sich im Gesicht befestigen kann, lag Laura daneben.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Splash News Amira Aly und Oliver Pocher, November 2018

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“

