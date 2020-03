Diese Anforderungen stellte Michael Wendler (47) an das TV-Duell mit Oliver Pocher (42). Seit Wochen zoffen sich der Schlagerstar und der Comedian im Netz. Der Beef der beiden soll heute Abend in einer Live-Show im Fernsehen ein Ende finden. Wie das genau aussehen sollte, da waren sich die zwei Streithähne aber nicht von Anfang an einig: Oli verrät jetzt, welche Bedingungen der Wendler für ihren TV-Showdown gestellt hat!

"Michael Wendler war zum Beispiel wichtig, dass zwei, drei, vier, fünf Posts bei mir gelöscht werden", erklärt der 42-Jährige in einem Facebook-Video. Außerdem sei es die Idee des Wendlers gewesen, auch Olis Frau Amira und seine Freundin Laura (19) einzubeziehen. Das Wichtigste für den "Egal"-Interpreten seien allerdings die Zuschauer gewesen: "Er war schon mal bei Schlag den Star und da war das Publikum fast durchweg gegen ihn. Und heute hat er die Chance, 100 Leute selbstbestimmt ins Publikum zu setzen. 100 Leute sind meine, sozusagen Team Pocher, 100 sind Team Wendler", verriet Oli.

Außerdem erklärte der vierfache Vater in dem Clip noch, wie der Zoff mit dem Wendler eigentlich angefangen hat. Der startete nämlich schon lange vor dem berühmten Pick-up-Video: "Zum Beispiel habe ich letztes Jahr bei einem Stand-up bei Let's Dance angekündigt, dass nächstes Jahr Laura Müller mitmachen wird, allerdings nicht so lange, weil dann die Osterferien zu Ende sind."

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020

Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Amira und Oliver Pocher in Köln, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de