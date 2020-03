Kaum flimmert die erste Folge der neuen Staffel über die TV-Bildschirme, schon kullern die ersten Tränen! Hanna Annika und ihr Freund Till Adam wagen in diesem Jahr als Paar das Flirt-Abenteuer Temptation Island. Eine besondere Herausforderung für die zwei, denn der Bademeister hat seine Freundin in der Vergangenheit bereits betrogen. Bereut Hanna womöglich schon in den ersten Minuten der aktuellen Folge, an der Show teilzunehmen? Denn gleich zu Beginn hat sie gewaltig mit ihren Gefühlen zu kämpfen...

"Hier sind eure Singles", kündigt Moderatorin Angela Finger-Erben (40) an und das lassen sich die zwölf hübschen ledigen Ladys natürlich nicht zweimal sagen. Stolz marschieren sie auf die Paare zu – doch Hanna hat weniger Augen für die hübsche Konkurrenz, als vielmehr für ihren Till, der die Girls fleißig abcheckt. Das entgeht auch Angela nicht, die die 21-Jährige gleich darauf anspricht. "Die sind halt schon superhübsch", lautet ihr Fazit, bei dem sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann.

Tröstend nimmt Freund Till sie in den Arm – was hält er eigentlich von dem Gefühlsausbruch seiner Partnerin? "Ich glaube, Hanna hat gespürt, dass da Mädels mit dabei sind, die mir gefallen würden", erklärt er. Eine, die dem Ex-Love Island-Kandidaten auf Anhieb gut gefallen hat, ist die 29-jährige Jacqueline Siemsen. Er will mit ihr das erste Date verbringen.

