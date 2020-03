Baby-Countdown bei Jenna Dewan (39)! Die Schauspielerin und ihr Verlobter Steve Kazee (44) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – und das schon ganz bald. Allerdings lässt der oder die Kleine verdammt lange auf sich warten. Denn die Step Up-Darstellerin ist noch immer hochschwanger. Aber zumindest scheint sie sich schon mal auf die Geburt vorzubereiten: Jenna packt ihre Tasche für die Klinik.

Das zeigte die werdende Mama jetzt in ihrer Instagram-Story. Vor ihr lag ein ausgebreiteter Koffer, der schon bestens gefüllt war: Stillkissen, Kuschelsocken, mehrere Nachthemden – Jenna will offenbar lieber zu viel als zu wenig mitnehmen. Und ihr Zukünftiger Steve scheint sich darüber köstlich zu amüsieren, denn als die 39-Jährige ihre Follower fragte, was sie noch braucht, schrieb eine Userin: "Alles, einfach alles." Damit sprach sie der Ex von Channing Tatum (39) offenbar aus der Seele, denn die kommentierte die Antwort mit: "Siehst du Steve, ich bin nicht die Einzige!"

Aber noch hat Jenna definitiv keine Wehen. Vor wenigen Stunden postete sie nämlich Clips, die sie und Töchterchen Everly Tatum (6) beim Tanzen im Garten zeigen. Trotz Mega-Kugel schwingt die Hollywood-Beauty die Hüften. Vielleicht leitet sie damit ja auch die Geburt ein...

Ricardo/MEGA Steve Kazee sowie Jenna Dewan und ihre Tochter Everly

MEGA / MEGA Jenna Dewan im Februar 2020 in Los Angeles

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, März 2020



