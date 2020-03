Jenna Dewan (39) erwartet mit ihrem Verlobten Steve Kazee (44) das erste gemeinsame Kind. Die Schauspielerin ist hochschwanger und es scheint, sie könnte jeden Moment entbinden. Sie hat bereits eine Tochter aus ihrer Ehe mit Channing Tatum (39) und wird nun zum zweiten Mal Mutter. Auf ihren riesigen Babybauch ist die Beauty mächtig stolz und präsentiert Fotos ihrer Wölbung bei jeder Gelegenheit im Netz. Auch beruflich lässt sich die werdende Mutter offensichtlich nicht bremsen: Sie besuchte in einem ziemlich lässigen Outfit ein Geschäftstreffen.

Die 39-Jährige wurde in Studio City gesichtet, als sie laut Daily Mail nach einem Treffen in einem gemütlichen Look in ihr Auto stieg. Sie trug eine beige Jogginghose, ein weißes T-Shirt, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte und eine lange Strickjacke. Obwohl die Ex-Frau von Channing Tatum recht leger unterwegs war, wirkte sie in ihrem lockeren Dress trotzdem glamourös.

Ob sich Jenna noch öfters in einen bequemen Schwangerschaftsfummel werfen wird? Was die zukünftige Familienplanung angeht, scheint sich der Step Up-Star noch nicht festgelegt zu haben. Viel lieber lasse sie einfach das Universum entscheiden, ob weiterer Nachwuchs folgen soll, offenbarte sie in einem Podcast.

MEGA Jenna Dewan 2020

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Steve Kazee an Thanksgiving



