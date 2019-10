Jenna Dewan (38) könnte aktuell sicher kaum glücklicher sein! Nach ihrer Scheidung von Channing Tatum (39) verliebte sich die Schauspielerin bis über beide Ohren in den Musicaldarsteller Steve Kazee (43). Mit ihrem neuen Freund erwartet die Step Up-Darstellerin bereits den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für sie wird es das zweite Kind. Jenna und Steve kannten sich allerdings schon lange vor ihrer Beziehung: Sie trafen sich zum ersten Mal vor sieben Jahren!

Gegenüber US Weekly verriet die werdende Mutter nun, wie sie ihren Steve kennenlernte. "Er war vor sieben Jahren in einer Show namens 'Once on Broadway'. Ich war von seinem Talent überwältigt und weinte mir die Augen aus", plauderte der TV-Star aus. Ihre Mutter sei damals mit ihr in der Show gewesen, anschließend hätten sie Steve persönlich getroffen. Und Jenna machte ihm damals folgendes Kompliment: "Oh mein Gott, du warst unglaublich!"

Nach ihrem Beziehungs-Aus mit Channing sei Steve auf sie zugekommen, so Jenna weiter. "Er meinte: 'Ich habe nie vergessen, dass wir uns mal getroffen haben'. Das war ein wirklich cooler Moment. Ich sage ja immer: Das Universum ist voller mysteriöser Wege."

Getty Images Jenna Dewan im Oktober 2019

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Jenna Dewan, Designerin

