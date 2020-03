Kann Michael Wendler (47) mittlerweile etwa selbst über die Parodien von Oliver Pocher (42) lachen? Der Schlagerstar und der Komiker haben sich wochenlang im Netz gedisst. Vor allem Oli hat keine Gelegenheit ausgelassen, sich über den "Egal"-Interpreten und dessen Freundin Laura Müller (19) lustig zu machen. Eigentlich hatten die beiden Streithähne ihren Beef in der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" beendet. Einen letzten Parodie-Clip hat Oli aber noch auf Lager – und Michael scheint sich darüber sogar zu freuen.

Auf Instagram kündigte der 42-Jährige seine neueste Parodie schon mit einem Bild an, auf dem er an der Seite seiner Frau Amira als Wendler posiert. Kurze Zeit später kommentierte dann der echte Wendler den Post – und den scheint der erneute Lacher auf seine Kosten sogar zu amüsieren. "Nicht dein Ernst, Oli? Komm EGAL, lass sehen...", schrieb er unter den Beitrag. Ganz klar also, Michael nimmt Olivers Sticheleien mit Humor.

Mittlerweile hat Oli in einem weiteren Post auch schon einen kleinen Einblick in seinen neuen Wendler-Clip geliefert. Offenbar hat er den Song "Jeanny" von Falco (✝40) in eine Laura-Michael-Variante umgedichtet. Freut ihr euch auf das Video? Stimmt ab!

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Michael Wendler in "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de