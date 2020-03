Macht sich Amira Pocher mit ihrem neuesten Streich etwa unbeliebt? Ihr Ehemann Oliver Pocher (42) macht sich seit einigen Wochen einen Spaß daraus, Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) auf Social Media ordentlich auf den Arm zu nehmen. Bei seinen lustigen Einlagen hatte er auch schon Hilfe von seiner Frau bekommen. Doch anscheinend kommen ihr nun Bedenken bei den satirischen Clips: Könnte sie dadurch etwa Fans verlieren?

Mit einem Foto kündigt das Paar auf Instagram ein neues Video ihrer Wendler-Reihe an, das noch vor dem TV-Duell von Micha und Oli entstanden sein soll. Doch gleichzeitig gibt Oli zu: "Amira hat Angst, dass die Leute sie dann nicht mehr mögen." Doch wenn man nach der Reaktion seiner Follower geht, muss sich die Beauty darüber nicht den Kopf zerbrechen: "Ach, ihr bleibt trotzdem Bombe" und "Haut raus damit! Wir mögen sie trotzdem!" sind nur zwei der begeisterten Kommentare der User, die den Release des neuen Clips kaum erwarten können.

Amira konnte sich aber auch in dem TV-Duell zwischen Oli und Michael einige Sympathie-Punkte sichern: Die Mama sollte als Unterstützung für ihren Mann dienen, stahl am Ende aber allen die Show. "Die Gewinnerin des Abends ist definitiv Amira!", schrieb zum Beispiel ein Zuschauer an diesem Abend auf Twitter.

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im Februar 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher und Amira bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"



