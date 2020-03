So schlecht geht es Rob Kardashian (32)! Kris Jenners (64) einziger Sohn befindet sich gerade inmitten eines Rechtsstreits mit seiner Ex Blac Chyna (31). Aus ihrer einstigen Beziehung ist die gemeinsame Tochter Dream (3) hervorgegangen. Für diese will Kim Kardashians (39) Bruder nun das alleinige Sorgerecht bekommen. Doch ist das wirklich realistisch? Rob soll schließlich mit extremen Depressionen zu kämpfen haben!

Wie US Magazine berichtet, habe Chyna eine eidesstattliche Erklärung über die mentale Gesundheit ihres Verflossenen abgegeben: "Der Beklagte erzählte mir ständig, dass er depressiv sei, und ab und zu hat er erwähnt, dass er darüber nachdenke, sich umzubringen." Rob sei außerdem nicht in der Lage dazu, das Haus zu verlassen. Seine Ängste seien so extrem, dass seine Tochter nicht mehr mit ihm, sondern einer Nanny rausgehe.

Die Vorwürfe soll Rob jedoch entschieden von sich weisen und in einem offiziellen Schreiben erklärt haben: "Ich habe kein Problem mit Depressionen oder damit, das Haus zu verlassen." Dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehe, liege nur daran, dass er aufgrund alter, unvorteilhafter Paparazzi-Fotos in der Vergangenheit häufig von den Medien angegriffen wurde. "Also ja, für eine Weile wollte ich nicht dafür herhalten. Ich weiß nicht, warum das irgendjemand tun sollte."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Rob Kardashian und Blac Chyna in Hollywood im Mai 2016

Getty Images Blac Chyna in Hollywood im Februar 2020

Xavier Collin/Image / Mega Rob Kardashian und Blac Chyna



