Die Instagram-Community muss sich von einem felligen Sternchen verabschieden! Der Shih Tzu Marnie The Dog verzückte die Social-Media-Welt bereits seit einigen Jahren – mit der stets heraushängenden Zunge, dem krankheitsbedingt zur Seite geneigten Kopf und den Knopfaugen konnte das Tier 1,8 Millionen Follower begeistern. Ihre Besitzerin Shirley Braha kümmerte sich zudem liebevoll um die Hunde-Dame, die New Yorkerin holte die Senior-Fellnase im stolzen Alter von elf Jahren aus dem Tierheim. Im vergangenen Oktober feierte Marnie ihren 18. Geburtstag und an der Community ging ihr sich verschlechternder Gesundheitszustand seitdem nicht vorbei: In dieser Woche ist die Hündin für immer eingeschlafen.

"Mit großer Trauer muss ich euch mitteilen, dass Marnie am Donnerstagnachmittag im Alter von 18 Jahren ohne Schmerzen und friedlich zu Hause verstorben ist", beginnt Shirley den wohl traurigsten Post auf dem Instagram-Kanal des Wauwaus. Ihr Zustand habe sich immer weiter verschlechtert, bis Marnie ihr Frauchen wissen gelassen habe, nicht mehr leben zu wollen. Rührend verabschiedet sich die US-Amerikanerin weiter von ihrem Liebling: "Alles, was ich jetzt fühle, ist Verlust, aber auch sehr viel Dankbarkeit, dass das Universum mir so eine schöne Seele anvertraut und mir die perfekte beste Freundin und Begleiterin zur Seite gestellt hat."

Sicher ist jedoch, dass Marnie ein außergewöhnlich bewegtes Leben genießen durfte: Zu ihren prominenten Fans und Foto-Partnern gehörten nicht nur Miley Cyrus (27) und Taylor Swift (30) – auch dem Big Bang Theory-Set durfte sie zu Lebzeiten einen Besuch abstatten und mit Sheldon und Co. posieren. Weil das verschmuste Tierchen außerdem ein Straßenhund war, der gerettet wurde, war es das Gesicht einer Kampagne, die sich für die Adoption von verwahrlosten Artgenossen einsetzte.

Instagram / marniethedog Marnie The Dog im März 2019

Instagram / marniethedog Marnie The Dog im September 2016

Instagram / marniethedog Marnie The Dog und Demi Lovato



