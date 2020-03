Große Trauer in der US-amerikanischen Filmwelt! Nicholas Tucci war unter anderem als Schauspieler in den TV-Serien "Pose" und Homeland, "Channel Zero" zu sehen und spielte im Jahr 2011 im Horrorfilm "You're Next" eine tragende Rolle. In den vergangenen Jahren hatte er sich allerdings eher zurückgezogen. Nun gab seine Familie schweren Herzens bekannt: Nicholas ist im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben.

Auf Facebook offenbarte sein Vater die traurige Nachricht, dass sein Sohn am Dienstag den dritten März 2020 im Smilow Krebs Krankenhaus in New Heaven Connecticut gestorben sei: "Nick hielt die Krankheit geheim, damit er so lange wie möglich seinen künstlerischen und professionellen Träumen nachgehen konnte." In den vergangenen Jahren habe er dadurch das tun können, was er so sehr liebte, erklärte der Vater in dem Statement weiter. Am Ende dankte er den Fans seines geliebten Sohnes noch für ihre Liebe und Unterstützung: "Danke, dass ihr sein Talent erkannt und seine Bemühungen gewürdigt habt."

Bekannt wurde Nicholas hauptsächlich durch den Film "You're Next" im Jahre 2011. Mit dem Streifen begeisterte er Millionen von Zuschauern im Kino. Etliche Fans des verstorbenen Schauspielers hinterließen Nic nach seinem Tod via Social Media emotionale Worte.

Getty Images Alex Gansa, Mandy Patinkin, Claire Danes, Lesli Linka Glatter und Howard Gordon, "Homeland"-Cast

Instagram / nicholastucci Schauspieler Nicholas Tucci im Januar 2020

Clinton Gilders / Getty Images Amy Seimetz, Sharni Vinson, Wendy Glenn und Barbara Crampton bei der "You're Next"-Premiere



