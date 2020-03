Gemeinsam mit seinem Vater Gerhard steht Oliver Pocher (42) im Moment für eine neue RTL-Show vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten hat sich der Comedian gerade erst ernsthaft verletzt: Er und Papa Gerd waren zusammen auf Wildschwein-Jagd, als der Unfall passierte. Oli hatte den Rückstoß seines Gewehrs nicht richtig eingeschätzt und wurde von dem Zielrohr an der Stirn getroffen. Mit einer Platzwunde musste der vierfache Vater ins Krankenhaus, um die Verletzung nähen zu lassen. Jetzt meldet sich Pocher das erste Mal nach dem Unfall.

Mit einer Videobotschaft richtete sich der Ehemann von Amira Pocher auf Rtl.de an seine Fans. "Ich wollte es auch mal ausprobieren, mit einer Waffe zu schießen, und das ist halt doof, wenn man das noch nie richtig mit einem Gewehr gemacht hat", erklärte Oli mit einer genähten Wunde zwischen den Augenbrauen. Die beiden wären gerade in Louisiana, an der Grenze zu Texas unterwegs gewesen, als sie den kleinen Ausflug zu Wildschweinjagd angetreten hätten.

Er habe angelegt, gezielt und dann den heftigen Rückstoß abbekommen. Daraufhin sei er eineinhalb Meter durch die Gegend geflogen. Ihm scheint es den Umständen aber wieder entsprechend gut zu gehen, denn seinen Humor hat Oli nicht verloren. "Ihr wisst, mein Gesicht ist alles, was ich habe. Ich bin internationales Topmodel und bin jetzt als Harry Potter-Double buchbar. Harry Pocher nennt man mich auch!" witzelt er und hält seine Narbe in die Kamera.

TVNOW Oliver Pocher, Moderator

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher auf dem Kilimandscharo

Promiflash Oliver Pocher beim Iqos Store Opening in Berlin



