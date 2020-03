Autsch, was ist denn bei Oliver Pocher (42) passiert? Aktuell steht der Comedian für eine neue RTL-Show vor der Kamera. Gemeinsam mit seinem Vater Gerhard reist Oli darin rund um die Welt. Die beiden besuchen fremde Ort und setzen sich mit unbekannten Sitten, seltsamen Bräuchen und ungewöhlichem Essen auseinander. Bei den Dreharbeiten scheint jetzt etwas gewaltig schief gelaufen zu sein: Auf Olis Stirn prangt jetzt nämlich eine riesige Narbe!

Für die Sendung wollte der 42-Jährige mit seinem Papa etwas Neues ausprobieren und ging laut Rtl.de mit ihm auf Wildschwein-Jagd – dort passierte dann das Unglück: Oli soll den Rückstoß seiner Waffe so unterschätzt haben, dass in das Zielrohr beim Abfeuern an der Stirn traf. Der Ehemann von Amira Pocher zog sich eine große Platzwunde zu, die wenig später in einer Klinik genäht werden musste.

Ob sich Pocher und Gerhard in weitere waghalsige Abenteuer stürzen werden? Zumindest Streit scheint bei den beiden vorprogrammiert zu sein: Papa Gerd ist ein ruhiger Buchhalter, während sein Sohn als Comedian kein Blatt vor den Mund nimmt. Der eine ist Zeuge Jehovas und der andere bricht mit seinen Sprüchen gerne Tabus.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Comedian Oliver Pocher

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Moderator



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de