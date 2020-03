Den DJ liebt sie schon mal nicht mehr – aber kann ein waschechter Prinz nun das Herz vorn Michael Wendlers (47) Ex Claudia Norberg (49) erobern? Immerhin hatte Frédéric von Anhalt (76) schon vor einiger Zeit ausgeplaudert, gefallen an der Dschungelcamp-Kandidatin von 2020 zu finden. So führte RTL die beiden zusammen – der Mitschnitt des Dates hätte dagegen kaum weniger romantisch sein können: Dieses Rendezvous hat sich Claudia sicherlich anders vorgestellt!

Schauplatz des Kennenlernens war das traumhafte Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach – blöd nur, dass es in den Hallen des Anwesens alles andere als märchenhaft zuging. Bereits bei der Begrüßung leistete sich der 76-Jährige einen fiesen Fauxpas – er sprach die Blondine mit dem Namen Sylvia an und reagierte umso arroganter auf die Korrektur: "Sylvia, Claudia, Mafia... Who gives a shit", fand der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99). Das sollte allerdings nur der Anfang von Unannehmlichkeiten sein! Dabei war die Blondine mit so hohen Erwartungen angereist: "Die Tür wird geöffnet, der Stuhl wird von hinten noch rangeschoben, also alte Schule halt. So würde ich mir das vorstellen und so würde ich mir das wünschen."

Dass sie sich von diesem Gedanken schnell verabschieden muss, machte Frédéric auch einige Minuten später nochmals deutlich: Er hielt Claudia nicht die Tür auf, ließ sich einfach auf ein Sofa plumpsen und bat seine Verabredung mit den uncharmanten Worten "Setzt dich her. Mach kein Theater" zu sich. Während die 49-Jährige den Tisch selbst decken musste, konfrontierte der Anti-Gentleman sie mit ihrer unreinen Haut und erklärte: "Sie frisst wie ein Schwein." Was allerdings noch mehr wundert: Die TV-Beauty nahm das Ganze mit Humor! Ob sich das Date wiederholt, bleibt allerdings wohl dennoch fraglich...

Getty Images Frédéric von Anhalt, 2012

Getty Images Prinz Frédéric, 2012

Getty Images Claudia Norberg, 2019



