Bedauerliche News rund um Chris Rock (55)! Vor vier Jahren hatte sich das Leben des Comedian schlagartig verändert: Nach der schmerzhaften Scheidung von seiner Frau Malaak Compton-Rock lernte er recht schnell seine neue Partnerin Megalyn Echikunwoke kennen und lieben. Satte vier Jahre waren der Komiker und die Schauspielerin nun ein Paar – allerdings sollte auch diese Beziehung nicht auf ewig halten: Die zwei sind nicht mehr zusammen!

Das bestätigte nun ein Insider gegenüber Page Six. So sollen sich der 55-Jährige und die 36-Jährige bereits "in aller Stille vor wenigen Monaten getrennt" haben. Den Grund dafür wollte ein anderer Kontakt wissen: Chris sei noch nicht bereit gewesen, sich nach seiner Eheauflösung im Jahre 2016 wieder auf etwas Ernstes einzulassen.

Dabei hatte Chris seine Megalyn schon recht früh der Öffentlichkeit vorgestellt und zu Events, wie unter anderem den Oscars und den Emmys, mitgenommen. Wann genau Megalyn letztlich aus seinem Anwesen in New Jersey ausgezogen ist, ist noch nicht bekannt. Statements der beiden stehen momentan ebenfalls noch aus.

Getty Images Chris Rock, Comedian

Getty Images Megalyn Echikunwoke und Chris Rock bei der Met-Gala 2019

Getty Images Chris Rock und Megalyn Echikunwoke, 2018



