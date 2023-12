Gerüchte: Läuft da was zwischen Amber Rose und Chris Rock?

Bahnt sich da was an? Amber Rose (40) hatte bisher kein Glück in der Liebe. Die Beauty hatte in der Vergangenheit bereits Liebschaften mit den Rappern Kanye West (46) und Wiz Khalifa (36). Ihre vergangene Beziehung mit dem Model Alexander Edwards ging 2021 in die Brüche, nachdem er sie mit zwölf Frauen betrogen hatte. Nun gibt es vielleicht einen neuen Mann im Leben der Beauty. Amber wurde gemeinsam mit Chris Rock (58) gesehen!

Neue Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen die 40-Jährige und den 58-Jährigen zusammen bei einem Spaziergang durch New York City. Auf den Fotos sind die beiden in ein Gespräch vertieft – der "Grown Ups"-Star bringt seine Begleitung mehrmals zum Lachen. Amber und der Schauspieler schienen die Anwesenheit des jeweils anderen deutlich zu genießen. Die beiden haben sich bisher zu den Dating-Gerüchten noch nicht geäußert.

Erst vor Kurzem kursierten Gerüchte über eine Liebschaft zwischen Chris und Olivia Wilde (39). Der Comedian und die Schauspielerin wurden Anfang November zusammen auf der Geburtstagsparty von Leonardo DiCaprio (49) gesichtet. Olivia und der "Hangover"-Darsteller schienen sich ziemlich gut verstanden zu haben und hatten sogar gemeinsam die Party verlassen.

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose, 2022

Getty Images Chris Rock, Comedian

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

