Will Smith steht bei Grammys wieder auf der Verleihungsbühne

Nach der Ohrfeige, die Will Smith (56) 2022 auf der Bühne der Oscars verteilt hatte, mied er Preisverleihungen. Es kostete ihn wohl viel Mühe und Zeit, seinen Ruf wiederherzustellen. Nun scheint der Schauspieler und Rapper offenbar wieder bereit, sich dem Publikum einer Auszeichnungszeremonie zu stellen. Die Recording Academy, die jährlich die Grammys vergibt, veröffentlichte heute in Instagram-Posts die Presenter der diesjährigen Verleihung. Will wird eine Rede zu Ehren des vergangenen Novembers verstorbenen Sängers Quincy Jones (✝91) halten. "Ein Grammy-Moment, den ihr nicht verpassen wollt. Will Smith wird einen berührenden Tribut präsentieren, um das Leben und das Vermächtnis von Quincy Jones zu feiern", so die Organisation unter dem Post.

Die Reaktionen der Fans darunter sind gemischt. Von Unverständnis über Freude und Spott ist alles dabei. Während einige User die Entscheidung, Will bei den Grammys auftreten zu lassen, toll finden, halten andere sie für fraglich. "Hofft und betet, dass er seine Hände bei sich behält", meint ein Nutzer in der Kommentarspalte. Ein anderer meint: "Also haben wir nichts gelernt?" Aber auch Häme ist dabei – denn der ein oder andere hofft, dass diesmal nicht jemand anderes als Chris Rock (59) einen Schlag abbekommt. Der Komiker war 2022 von dem vierfachen Grammy-Gewinner geohrfeigt worden. "Er schlägt besser nicht den Tribut", lacht ein Kommentator und ein anderer fügt hinzu: "Wer wohl diesmal den Klaps abbekommt?"

2022 hatte Wills Ohrfeige für einen nie dagewesenen Oscar-Moment gesorgt. Weil Chris einen unangemessenen Witz über seine Noch-Ehefrau Jada Pinkett-Smith (53) machte, stürmte der "Men in Black"-Darsteller auf die Bühne und schlug ihn ins Gesicht. Chris nahm das in dem Moment zwar mit Humor, doch das Ganze entwickelte sich zu einem riesigen Skandal. Als Konsequenz cancelte Hollywood den Filmstar eine Zeit lang und er wurde sogar für mehrere Jahre von den Academy Awards ausgeschlossen. Seine impulsive Reaktion erklärte Will in der "The Daily Show" so: "Da war eine Wut, die sich eine wirklich lange Zeit angestaut hat." Mittlerweile will er daraus gelernt haben und Reue empfinden. Der 56-Jährige schaffte sogar den Sprung zurück auf die Kinoleinwand.

Lumeimages / MEGA Schauspieler Will Smith und seine Ex Jada Pinkett-Smith

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

