Rappte Will Smith hier live über seine Oscar-Ohrfeige?

Will Smith (56) hat mit einem Freestyle-Auftritt bei "Fire in the Booth" mit dem britischen DJ Charlie Sloth eine Welle von Spekulationen ausgelöst. Der 56-jährige Schauspieler und Rapper spielt dabei offenbar auf den inzwischen legendären Vorfall bei den Oscars 2022 an, bei dem er Komiker Chris Rock (60) eine Ohrfeige verpasste. Ohne Chris namentlich zu nennen, rappt Will: "Wenn du verrücktes Zeug auf der Bühne redest und mich respektlos behandelst, dann erwarte mich auf der Bühne." Diese Zeilen erinnern unweigerlich an den Moment, als Will die Bühne betrat, um Chris nach einem Witz über Jada Pinkett-Smith (53) Haare zu attackieren – ein sensibles Thema, da Jada offen über ihre Alopezie-Erkrankung gesprochen hatte.

Der Vorfall auf der Oscar-Bühne sorgte damals weltweit für Schlagzeilen und hatte weitreichende Konsequenzen sowohl für Will als auch für Chris. Will entschuldigte sich später öffentlich in einem emotionalen Statement: "Gewalt in jeglicher Form ist giftig und destruktiv", schrieb der "King Richard"-Star. Daraufhin trat der Schauspieler aus der Academy aus und wurde für zehn Jahre von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen. Chris äußerte sich Monate später und betonte, dass der Vorfall zwar schmerzhaft gewesen sei, er sich jedoch nicht als Opfer sehe. Wills Freestyle-Auftritt ist nun nicht das erste Mal, dass er das Thema in seiner Musik anspricht – bereits in mehreren Tracks seines neuen Albums ging er auf das Ereignis ein.

Will ist dafür bekannt, persönliche Höhen und Tiefen in seiner Kunst zu verarbeiten. Der Oscar-Preisträger, der seit Jahrzehnten für seine Vielseitigkeit als Rapper, Schauspieler und Produzent gefeiert wird, hat in diesem Jahr sein erstes Album seit 20 Jahren veröffentlicht. In Interviews betonte er zuletzt, dass er aus seinen Fehlern lernen und daran wachsen möchte. Besonders in seiner Ehe mit Jada, die seit Jahren regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit steht, scheint er neue Wege zu gehen. Ob der Freestyle als Reue, Rebellion oder Reflexion zu verstehen ist, bleibt dem Interpretationsspielraum seiner Fans überlassen – schließlich ist Will dafür bekannt, ebenso vielschichtig wie unvorhersehbar zu sein.

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler, mit seiner Frau Jada