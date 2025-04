Das steckt hinter Will Smiths Song über seine Oscar-Ohrfeige

Will Smith (56) sorgte bei den Oscars 2022 für Schlagzeilen. Der Vorfall, der weltweit für Diskussionen sorgte, wurde durch einen Witz von Chris Rock (60) über Jada Pinkett Smith (53) ausgelöst. Chris hatte ihre abrasierten Haare mit der Figur GI Jane verglichen, obwohl Jada öffentlich über ihren Kampf gegen die Krankheit Alopecia gesprochen hatte. Will stürmte daraufhin auf die Bühne, verpasste seinem Kollegen eine Ohrfeige und schrie anschließend: "Halte den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund." Trotz einer öffentlichen Entschuldigung und eines Erklärungsversuchs in einem späteren YouTube-Video hat Chris bislang keinen Kontakt zu Will gesucht. Seitdem haben beide auf ihre Weise versucht, mit dem Vorfall umzugehen – sei es durch Humor, wie bei Chris, oder durch Einsichten, wie Will sie in Interviews zeigt.

Nun geriet die berüchtigte Geschichte durch Wills neues Album, das passenderweise "Based on a True Story" heißt, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Bereits der Titeltrack sorgt für Schlagzeilen, denn darin rappt der Schauspieler und Musiker über den berüchtigten Vorfall bei den Oscars. Die erste Zeile des Songs lautet provokant: "Will Smith is cancelled." Außerdem spielt er auf die Folgen des Zwischenfalls an – darunter die Schlagzeilen, den Verlust seines angesehenen Rufes und die Tatsache, dass sein Oscar-Gewinn von diesem Moment überschattet wurde.

Wills Rückkehr zur Musik dürfte bei vielen Fans nostalgische Gefühle hervorrufen, schließlich feierte der Star als Musiker in den 1980er- und 1990er-Jahren große Erfolge. Hits wie "Gettin' Jiggy Wit It" und "Summertime" machten ihn damals international bekannt, bevor er sich vor allem auf seine Schauspielkarriere konzentrierte. Doch die Ereignisse der letzten Jahre, darunter der Bruch mit Chris, scheinen ihn inspiriert zu haben, nun auch künstlerisch Stellung zu beziehen. Die einst freundschaftliche Beziehung der beiden – Chris trat sogar als Gast in Wills Serie Der Prinz von Bel-Air auf – lässt die Situation zusätzlich tragisch wirken. Fans dürften gespannt sein, ob die beiden Stars irgendwann Frieden schließen oder ob sich die Spannungen weiter in ihrer Kunst widerspiegeln.

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars, März 2022

Getty Images Chris Rock und Will Smith, 2005

