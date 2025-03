Oscar-Ohrfeige: Will Smith beschäftigt Situation immer noch

Will Smith (56) steht auch drei Jahre nach dem berüchtigten Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars 2022 weiterhin vor den Konsequenzen seines damaligen Handelns. Der Schauspieler hatte während der Veranstaltung den Moderator Chris Rock (60) ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smiths (53) Frisur gemacht hatte. Obwohl Will sich öffentlich für sein Verhalten entschuldigte und die Entscheidung der Academy, ihn zehn Jahre von den Oscars auszuschließen, akzeptierte, zeigt sich, dass die Folgen ihn bis heute beschäftigen: "Es verfolgt ihn überall", verriet eine Quelle laut OK Magazine.

Laut dem Insider hat Will seine Karriere entsprechend angepasst. Es heißt, er suche zunehmend Filmprojekte, die internationale Schauplätze und neue Märkte erschließen, darunter auch einige kontroverse Regionen wie Saudi-Arabien. Während sich einige große Namen in der Filmindustrie von ihm distanzieren und der Schatten des Vorfalls weiterhin über ihm hängt, bleibt der "Bad Boys"-Star dennoch optimistisch. Er hält an seinem Instinkt für Drehbücher und Projekte fest und hofft auf die Unterstützung seiner Fans. Doch wie der Insider anmerkt, wird sich sein wahrer Marktwert zeigen, wenn er nicht mehr auf bewährte Blockbuster-Franchises zählen kann.

Während Will mit den Nachwirkungen kämpft, hat Chris sich in der Öffentlichkeit längst wieder etabliert. Seine erste Rückkehr zu einer Oscar-Party, die er scherzhaft als "Tatort" bezeichnete, sorgte für einige Schlagzeilen. Gemeinsam mit seiner Tochter Zahra zeigte sich der Comedian gut gelaunt auf der Vanity-Fair-Afterparty. Abseits seiner beruflichen Auftritte scheint Chris die Gesellschaft von Freunden und Familie zu genießen. Ein deutlich entspannteres Bild, das im Kontrast zu Will Smiths immer noch anhaltendem Ringen mit den Folgen seines öffentlichen Fehltritts steht.

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

