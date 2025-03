Chris Rock kehrt nach Ohrfeigen-Eklat zu den Oscars zurück

Chris Rock (60) hat am 2. März die glamouröse Oscar-Afterparty von Vanity Fair besuch – und damit erstmals seit dem Ohrfeigen-Skandal um ihn und Will Smith (56) im Jahr 2022 wieder an einer offiziellen Oscar-Veranstaltung teilgenommen. Laut People sei der Comedian in einem eleganten schwarzen Smoking erschienen und von seiner jüngeren Tochter Zahra begleitet worden. Auf der exklusiven Feier, die von der Chefredakteurin Radhika Jones im Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills ausgerichtet wurde, posierte Chris unter anderem für Fotos mit Hollywood-Stars wie Jeff Bezos (61), Lauren Sánchez (55), Sacha Baron Cohen (53) und Tracee Ellis Ross (52).

Die Party findet jedes Jahr als abschließendes Highlight der Oscar-Nacht statt und wurde diesmal erneut ohne Will Smith gefeiert, der wegen des Vorfalls von 2022 für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen ist. Damals hatte Will Smith die Bühne gestürmt und Chris Rock für einen Kommentar über Jada Pinkett Smiths (53) Kurzhaarfrisur, die aufgrund ihrer Alopecia-Erkrankung auftritt, ins Gesicht geschlagen. Nach diesem Vorfall hielt sich Chris die folgenden Jahre von Oscar-Veranstaltungen fern und lehnte sogar das Angebot ab, die Oscars 2023 zu moderieren. Seine Rückkehr zu den Academy Awards habe der Komiker laut People humorvoll mit einer "Rückkehr an einen Tatort" verglichen.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich Chris stets gut gelaunt und aktiv im Sozialleben der Promi-Szene. Nur wenige Wochen vor seinem Auftritt bei Vanity Fair feierte der Komiker seinen 60. Geburtstag in New York mit hochkarätigen Gästen wie Madonna (66), Tom Hanks (68), Bill Murray (74) und Jerry Seinfeld (70). Mit seiner Ex-Frau Malaak Compton-Rock hat er zwei Töchter, Lola Simone und Zahra. Zahra begleitete ihn an diesem Abend und stand seinem charmanten Auftritt in nichts nach.

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock mit seiner Tochter Zahra bei der Oscar-Afterparty 2025

