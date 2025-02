Karriere zerstört: Will Smith wird Chris Rock nie verzeihen

Die Schlagzeilen aus der Oscar-Nacht 2022 hallen bis heute nach: Bei der internationalen Gala sorgte Schauspieler Will Smith (56) für einen Eklat, als er den Komiker Chris Rock (59) auf offener Bühne ohrfeigte. Der Grund: Ein Witz des Comedians über Wills Ehefrau Jada Pinkett-Smith (53), die aufgrund ihrer Alopecia-Erkrankung ihre Haare verloren hat. Die Szene ging um die Welt und endete für Will mit einem zehnjährigen Ausschluss von allen Veranstaltungen der Academy. Seine Karriere erlitt deutliche Rückschläge – und bis heute scheint Will den Vorfall nicht überwunden zu haben. Laut einer im Umfeld des Stars zitierten Quelle wird er Chris "niemals verzeihen" und er "hasst ihn immer noch", wie das Magazin OK! Magazine berichtet.

Berichten zufolge hat die Nacht jedoch nicht nur für Will gravierende Auswirkungen gehabt, sondern auch für Chris. Der Komiker, der den Vorfall in den vergangenen Jahren wiederholt in Interviews und Stand-up-Shows thematisiert hat, soll noch immer unter posttraumatischem Stress leiden. Wills öffentliche Entschuldigung, die kurz nach der Oscar-Nacht in einem Video folgte, lehnte Chris ab. Ein Insider erklärte, dass Chris "immer noch von dem Vorfall verfolgt wird", was sich wohl auch in seinem Verhalten zeigt. So soll er im vergangenen Dezember eine Veranstaltung von Milliardär Anthony Pratt abrupt verlassen haben, nachdem er während seines Auftritts angeblich etwas im Publikum wahrgenommen hatte, das ihn störte.

Beide Männer verbindet eine lange Geschichte in der Unterhaltungsbranche, doch ihre Beziehung scheint unwiderruflich zerrüttet zu sein. Will, der einst als "Prince of Bel-Air" weltweiten Ruhm erlangte, kämpft seitdem darum, seine Reputation und Karriere wiederzubeleben. Chris, der sowohl als Komiker als auch Schauspieler große Erfolge feierte, hat ebenfalls immer wieder schwierige Momente in seiner Karriere durchlebt. Freunde und Fans fragen sich, ob es jemals wieder Frieden zwischen den beiden geben wird.

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den "Oscars" 2022

Getty Images Chris Rock und Will Smith, 2008

