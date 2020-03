Bei Big Brother hat Menowin Fröhlich (32) vor allem mit seinem Gewicht zu kämpfen. Obwohl die aktuelle Staffel der Reality-TV-Show eigentlich nur mit Normalos gedreht werden sollte, zogen am Montagabend auch drei Promis in die Fernseh-WG. Neben den Bachelor in Paradise-Stars Jade Übach und Serkan Yavuz (26) ist auch der einstige DSDS-Finalist mit von der Partie. Der erlebte gleich nach seinem Einzug aber schon seine erste Herausforderung in der Sendung: Menowin brachte das Bett zum Einkrachen!

Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat macht keinen Hehl daraus, dass er ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat. Insgesamt bringe er stolze 127 Kilos auf die Waage und aufs Bett. Deshalb drohte letzteres nun sogar einzustürzen! Nachdem Menowin es sich in seiner Schlafstätte gemütlich gemacht hatte, ächzte das Lattenrost plötzlich heftig! "War das jetzt echt das Bett? Willst du doch die Matratze?", fragt Rebecca Zöller ungläubig. Obwohl die Jungs das Bett des Sängers noch stabilisieren wollten, nimmt er Beckys Vorschlag doch lieber dankend an und schläft von nun an auf einer Matratze auf dem Boden.

Ob Menowin die Situation als Anlass nimmt, um mit seinem Sport- und Diätprogramm zu starten? Immerhin wollte er von vornherein in den "Big Brother"-Container, um abzuspecken. In einem Promiflash-Interview erklärte der Musiker, dass er sich nicht nur darauf freut, in der Show mal auf sein Handy zu verzichten: "Essensmangel ist natürlich eine Sache, die mir nicht so gut schmeckt. Aber parallel zum Digital Detox soll es ja auch ein kulinarisches Detox werden und deshalb passt das."

Anzeige

SAT.1 Menowin Fröhlich, "Big Brother"-Kandidat 2020

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi Rebecca, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Promiflash Menowin Fröhlich, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de