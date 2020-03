Woran starb Harry Hains? Anfang des Jahres erschütterte diese Nachricht Hollywood: Der Schauspieler und American Horror Story-Star Harry Hains ist tot – er wurde nur 27 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt teilte seine Mutter zwar mit, dass Harry mit psychischen Erkrankungen und Süchten zu kämpfen gehabt habe, die genaue Todesursache nannte sie aber nicht. Inzwischen ist jedoch klar, was der Grund für den frühen Tod des Schauspielers und Models war.

Eine zwei Monate dauernde Untersuchung der Gerichtsmediziner in Los Angeles deckte auf: Harry starb an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl. Dies berichteten mehrere US-Medien, darunter People. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel bei akuten und chronischen Schmerzen eingesetzt wird, die nur mit Opioidanalgetika ausreichend behandelt werden können. In dem medizinischen Bericht ist außerdem zu lesen, dass der 27-Jährige im Krankenhaus verstorben und sein Tod ein Unfall gewesen ist.

Am 12. Januar wurde Harry auf dem Hollywood-Forever-Friedhof in Los Angeles beerdigt. Dies teilte seine Mutter Jane Badler bereits kurz nach dem Tod ihres Sohnes mit.

Anzeige

Getty Images Harry Hains in Los Angeles

Anzeige

Instagram / harryhains Harry Hains in Los Angeles, Juni 2019

Anzeige

Instagram / harryhains Harry Hains, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de