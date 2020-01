Traurige Nachrichten erschüttern heute die Welt der Serien-Liebhaber! Harry Hains machte sich zuerst als Model einen Namen – nebenbei arbeitete er an seiner Karriere als Schauspieler. Seinen wohl größten Auftritt hatte der gebürtige Australier 2015 in der fünften Staffel von American Horror Story. Nachdem er sich 2019 als geschlechtsneutral identifiziert hatte, folgte nun der Schock: Harry ist am Dienstag mit 27 Jahren plötzlich verstorben!

Dies teilte Jane Bader, die Mutter des Schauspielers, auf ihrem Instagram-Account mit. "Er war 27 und die Welt lag ihm zu Füßen", schrieb sie unter ihrem letzten Post, in dem sie gleich mehrere Fotos ihres Sohnes teilte und fuhr fort: "Aber leider kämpfte er mit psychischen Erkrankungen und Süchten. Sein glänzender Funke schien zu kurz." Ihre Trauer sei groß und sie würde ihn sehr vermissen. Die genaue Todesursache gab sie allerdings nicht bekannt.

Dafür gab Jane eine andere Information preis, die einige seiner Fans interessieren dürfte. Am kommenden Sonntag wird für ihren verstorbenen Sohn eine Trauerfeier auf dem Hollywood Forever Friedhof in Los Angeles stattfinden.

Instagram / harryhains Harry Hains, "American Horror Story"-Darsteller

Splash News Jane Badler in Madrid, Januar 2011

Instagram / harryhains Model Harry Hains



