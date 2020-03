Nach nicht mal 24 Stunden bricht schon das Gefühlschaos bei Jade Übach aus! Es war wohl eine ziemliche Überraschung: Eigentlich sollte die diesjährige Big Brother-Staffel nur mit Normalos über die TV-Bildschirme flimmern. Am Montag zogen dann aber doch DSDS-Bekanntheit Menowin Fröhlich (32) sowie die Bachelor in Paradise-Teilnehmer Jade und Serkan Yavuz (26) ein. Letztere knutschten in dem Kuppelformat sogar das eine oder andere Mal miteinander. Offenbar hat das Wiedersehen der beiden gerade bei der Blondine Herzschmerz hervorgerufen – das verriet sie nun ihrer Mitbewohnerin Vanessa!

In einem Gespräch unter vier Augen vertraute sich Jade ihrer neuen Freundin an. Als Serkan gerade mal nicht in direkter Sichtweite war, plauderte sie offen aus, dass bei ihr immer noch die Funken sprühen, wenn sie Serkan sieht. "Er und ich haben eine Anziehungskraft. Ich weiß, dass von meiner Seite auf jeden Fall mehr ist als von seiner Seite. Er ist echt eine Schwachstelle von mir", offenbarte die 25-Jährige an Vanessas Schulter. Richtig hilfreiche Tipps hatte die Brünette allerdings nicht: "Ich möchte nicht in deiner Haut stecken", sprach sie Jade zu.

Von Serkans Seite dürfte es da aber keine Flirt-Wiederholung im Container geben. Der 26-Jährige ist noch während des Bachelor-Kuppelformats mit Carina Spack zusammengekommen – nachdem Jade ihn zuvor nach kurzer Zeit wieder abgeschossen hatte. Mit Carina schwebt er auch nach wie vor noch auf Wolke sieben. Etwas, das Jade offenbar eigentlich auch nicht zerstören will, wie sie Vanessa weiter anvertraute: "Ich will ihn und seine Freundin nicht auseinanderbringen, aber ich hab so Angst davor. Ich tue die ganze Zeit so als wäre es mir scheißegal, aber ist es halt nicht." Sie sei sich sicher, dass sie sogar besser zu Serkan passe als seine derzeitige Freundin.

Big Brother, Sat.1 Serkan Yavuz bei "Big Brother"

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

