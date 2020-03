So war das große Wiedersehen von Jade Übach und Serkan Yavuz (26)! Obwohl bisher nur Normalos bei Big Brother zu sehen waren, gehören seit Montag auch drei Promis zu der TV-WG. Neben Menowin Fröhlich (32) zogen auch die beiden Ex-Bachelor in Paradise-Stars ein. Die zwei durchlebten erst 2019 in der TV-Show einen kleinen heißen Flirt, der dann jedoch ein plötzliches Ende nahm! Von dem Einzug des jeweils anderen in den "Big Brother"-Container wussten sie vorab noch nichts. Wie reagierten sie aufeinander?

Nachdem am Montag erst Serkan in das TV-Haus eingezogen war, ließ auch seine Ex-Flamme Jade nicht lange auf sich warten. Die begrüßte erst einige der urpsrünglichen Bewohner und stieß dann auch auf ihren Ex-Flirt! Obwohl die Blondine Serkan ganz selbstverständlich umarmte, schien Serkan noch etwas ungläubig zu sein: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat schaute immer wieder verdutzt zu der Beauty herüber und konnte sich ein unsicheres Grinsen kaum verkneifen! Die Bewohner wollten es noch einmal genau wissen und fragten, ob sich die beiden nicht schon vorher kannten. "Doch wir kennen uns. Von einer anderen Show!", erklärte Jade daraufhin nur, ließ die brisante Details jedoch aus!

Die beiden Reality-TV-Stars waren im vergangenen Jahr in der Kuppelshow aufeinandergetroffen. Dort hatten sie nicht nur vielsagende Blicke ausgetauscht, sondern auch gleich in der ersten Folge wild im Pool herumgeknutscht. Obwohl Serkan der Blondine kurz darauf seine Rose überreicht und sie so sicher in die nächste Runde der Show gewählt hatte, gab die Beauty ihm danach den Laufpass!

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Instagram / jadebritani Reality-TV Teilnehmerin Jade Übach im November 2019 in Köln

TVNOW Serkan Yavuz, Bachelorette-Kandidat 2019

