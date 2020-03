Meldet sich Eric Stehfest (30) ab sofort wieder regelmäßig bei seinen Fans? Nach seinem Sieg bei Dancing on Ice im Dezember verkündete der einstige GZSZ-Darsteller das Ende seiner TV-Karriere – und nicht nur das: Er nahm sich auch eine Auszeit von Social Media. Seit dem 31. Dezember hatte der Schauspieler nichts mehr gepostet – bis jetzt: Promiflash verriet Eric nun, ob seine Netz-Pause damit vorbei ist.

Passend zur Premiere seines Films "9 Tage wach" teilte der Berliner endlich wieder einen Beitrag auf Instagram. Das Bild zeigt ihn und seine Frau Edith bei einem innigen Kuss. Das Paar will ab sofort aber nicht nur privat gemeinsame Sache machen, sondern auch beruflich. Die beiden gründen eine Band und stehen damit auch im Rampenlicht. Gibt es also wieder regelmäßige Updates in den sozialen Netzwerken? "Wir lassen das einfach auf uns zukommen. Ich bin jetzt nicht mehr in den Fängen irgendwelcher Deadlines, muss mich irgendwie präsentieren", erklärte Erik im Promiflash-Interview.

Der 30-Jährige betonte auch, wie gut ihm die Social-Media-Abstinenz getan habe: "Wenn man sich mal ein bisschen raus nimmt und Zeit für sich nimmt, dann kann so viel Wunderbares passieren." Trotzdem ist er zukünftig offen für neue Projekte – auch im Bereich Schauspiel. "Aber eben in selbst gewählten Formaten und so, wie ich mir den Beruf vorstelle", stellte er klar.

Getty Images Eric Stehfest bei "Dancing on Ice" 2019

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

Actionpress/ Essler, Christian Eric Stehfest bei der HOPE- Gala 2016

