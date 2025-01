Krasse Veränderung: So anders sah Edith Stehfest früher aus

Auffällige Tattoos, freche, bunte Frisuren und ein schriller Kleidungsstil – so kennen wohl die meisten Edith Stehfest. Die Ehefrau von Eric Stehfest (35) hat über die letzten Jahre eine erstaunliche Typveränderung durchgemacht. 2016 trug die DJane, die mit ihrem heutigen Stil oft klare Statements setzt, nämlich noch lange blonde Haare. Dazu kombinierte sie schlichte Outfits mit dezentem Schmuck. Heute hingegen ist kaum etwas von diesem eher klassischen Look übrig: Tattoos am ganzen Körper und Piercings prägen inzwischen ihr Erscheinungsbild. Die Transformation begann ungefähr 2020, als sich Edith und ihr Mann Eric Partner-Tattoos am gesamten Körper stechen ließen.

Die Gründe für diese drastische Veränderung sind bewegend. Edith und Eric haben sich aus einer dunklen Phase ihres Lebens gekämpft, in der sie beide drogenabhängig waren. Zusätzlich erfuhr Edith mit 23 Jahren, dass sie als Teenagerin unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen vergewaltigt worden war – ein Trauma, das durch gefilmtes Beweismaterial aufgedeckt wurde. Der Täter wurde 2020 zu rund drei Jahren Haft verurteilt. Die Tattoos der beiden, darunter Lorbeerkränze auf den Köpfen, stehen symbolisch für das Überleben ihrer Crystal-Meth-Sucht. "Wenn ich in den Spiegel schaue, dann bin ich nicht mehr dieselbe Person wie vor zehn, fünfzehn Jahren. Ich bin viel stärker geworden", erklärte Edith in einem Interview mit RTL.

Von Ediths Vergangenheit, ihren Werten und Ansichten werden die Fans in den kommenden Tagen wohl noch mehr erfahren – denn die zweifache Mutter ist Teil des diesjährigen Dschungelcamps! Auf das Abenteuer in Down Under freut sich die Musikerin bereits riesig, warnte ihre Mitstreiter aber auch, sie nicht zu unterschätzen. "Kraft kommt nicht nur aus Muskeln. Ich bin vielleicht zierlich, aber körperlich belastbar", stellte sie im Gespräch mit Bild klar. Vor allem ihre Kinder geben ihr die nötige Stärke: "Eine Mutter hat die Power eines Zehnkämpfers."

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Dezember 2016

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Teilnehmerin der 18. Staffel Dschungelcamp

