Es gibt zwei Neuzugänge am Grey Sloan Memorial Hospital! Diese Nachricht kommt nun kurz nachdem sich die Fans von Grey's Anatomy von einem Serien-Liebling verabschieden mussten. Justin Chambers, der als Alex Karev von Anfang an zum Cast der Show gehörte, stieg im November 2019 aus dem Format aus. Ob diese zwei neuen Darsteller die Lücke füllen? Anthony Hill und Sherri Saum stoßen bei "Grey's Anatomy" dazu!

Anthony verkörpert Winston. Er ist nicht allen Ärzten am Grey Sloan Memorial Hospital fremd – er hat bereits mit Maggie (Kelly McCreary, 38) zusammengearbeitet. Der 32-Jährige hat zuvor in mehreren Serien wie "Navy CIS" oder "How to get away with Murder" kleinere Rollen gespielt. Außerdem war er in dem Film "Watchmen" zu sehen. Sherri spielt eine alte Freundin von Teddy (Kim Raver, 50). Die Schauspielerin kennt man aus der erfolgreichen Netflix-Produktion "Locke & Key". Ihren ersten Auftritt in "Grey's Anatomy" sollen Anthony und Sherri im US-Fernsehen am 26. März haben.

Ob sie so lange durchhalten werden wie Justin? Immerhin war er 15 Jahre ein Teil der Serie. Aber warum ist er überhaupt ausgestiegen? "Seit einiger Zeit hoffe ich, meine Schauspielrollen und meine Berufswahl zu erweitern. Und da ich 50 Jahre alt werde und mit einer bemerkenswerten, unterstützenden Frau und fünf wunderbaren Kindern gesegnet bin, ist jetzt diese Zeit gekommen", erklärte er in einem Statement.

