Trauer um Josie Harris! Die Schauspielerin hatte seit Jahren mit ihrem Ex-Freund Floyd Mayweather Jr. (43) im Clinch gelegen und den ehemaligen Boxer beschuldigt, sie mehrfach verprügelt und misshandelt zu haben. Der Sportler stritt alles ab und warf der Mutter seiner drei Kinder im Gegenzug ein Drogenproblem vor. Jetzt erschüttert eine traurige Neuigkeit Josies Fans: Sie wurde tot in ihrem Wagen gefunden.

Wie TMZ berichtet, ging die Polizei im kalifornischen Valencia am Montagabend einem Notruf nach. Die Einsatzkräfte entdeckten die 40-Jährige schließlich vor ihrer Wohnung bewusstlos in ihrem Auto. Josie wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, ein Fremdverschulden schließt die Polizei bereits aus.

Josies Dauer-Streit mit Floyd endete in den vergangenen Jahren mehrfach vor Gericht. Zum Beispiel verklagte sie ihren Ex auf satte 20 Millionen Dollar, nachdem er in einem Interview über ihre angebliche Drogensucht gesprochen hatte.

Ethan Miller / Getty Images Floyd Mayweather in der T-Mobile Arena in Las Vegas

Dan Mullan / Getty Images) Floyd Mayweather bei einer Pressekonferenz in London

Getty Images Floyd Mayweather Jr. bei den Soul Train Awards, 2018



