Angelina Heger (28) hat den absoluten Baby-Glow! Die Influencerin erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Ex-Bachelor-Beau Sebastian Pannek (33). Bis die Beauty ihren kleinen Knirps in wenigen Monaten in die Arme schließen kann, genießt die Brünette aktuell noch die Schwangerschaft in vollen Zügen. Ihre süße Babykugel setzt die 28-Jährige in modischen Kleidchen bestens in Szene – auf ihrem neuesten Schnappschuss strahlt Angie im heißen Sommerkleid!

Die TV-Bekanntheit ist mittlerweile schon im siebten Monat angelangt. Die Schwangerschaft ist bislang prima verlaufen – Angelina hat mit keinerlei Beschwerden zu kämpfen. Und die daraus resultierende Gelassenheit sieht man der Bald-Mama auch richtig an: Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss präsentiert sie sich mit einem überbreiten Grinsen. Den Grund dafür hält sie stolz in ihren Händen: Angie streichelt ihren Bauch liebevoll. Und auch die Schwangerschaft hält die Das große Promibacken-Teilnehmerin nicht davon ab, sich in Schale zu schmeißen. Auf dem Bild trägt sie ein hautenges, strahlend weißes Minikleid, das ihre langen Beine und die Mami-Kugel bestens betont.

Auch Model-Jobs schlägt Angelina trotz Bauch nicht aus: Sie modelt aktuell sogar für eine Dessous-Firma! Ihre wunderschöne Körpermitte setzt sie im Fotoshooting für Lascana in einem Spitzen-BH bestens in Szene und ist somit das erste schwangere Label-Testimonial.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Urlaub, März 2020

Getty Images Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020

