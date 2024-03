"Wächst und wächst": Angelina Pannek zeigt ihren Babybauch!

Sie gewährt einen Einblick. Angelina Pannek (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Nachdem das einstige Bachelor-Girl und ihr Sebastian (37) sich im Jahr 2020 die ewige Liebe geschworen hatten, besiegelten sie ihr Glück mit zwei gemeinsamen Kindern. Doch ihre Familienplanung hatte damit noch kein Ende genommen. Aktuell erwartet das Paar zum dritten Mal Nachwuchs. Im Netz hält die Influencerin ihre Fans über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun gibt Angelina ein Update zu ihrer wachsenden Babykugel.

"Mein Bauch wächst und wächst. Das ist unglaublich", lässt die 32-Jährige ihre Community in ihrer Instagram-Story wissen. Nur kurz darauf präsentiert sie ihren neugierigen Followern auch sichtlich stolz den besagten Babybauch. Inzwischen scheint dieser schon jetzt so prominent zu sein, wie es nie zuvor in ihren Schwangerschaften der Fall gewesen ist. "Ich glaube, in der ersten Schwangerschaft war mein Bauch ungefähr so am Ende. Also wir schauen mal, wo es noch hingeht", meint sie dazu nur schmunzelnd am Ende des kurzen Clips.

Dass sich die beiden bereits riesig auf ihren Familienzuwachs freuen, ist wiederum eine ganz klare Sache. Während sie auch schon das Geschlecht ihres Babys wissen, sind sie sich über dessen Namen noch nicht ganz einig. Das verriet Angelina im Netz: "Ich glaube sogar, dass wir dieses Mal vielleicht mit zwei bis drei Favoriten warten und uns erst nach der Geburt entscheiden."

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Getty Images Ex-Bachelor Sebastian Pannek mit seiner Frau Angelina

