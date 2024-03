Angelina Pannek wartet auf 8.000 Euro von einem Schuldner!

Angelina Pannek (32) reißt die Hutschnur. Aktuell freut sich die Influencerin mit ihrem Partner, dem Ex-Bachelor Sebastian Pannek (37), auf Baby Nummer drei. Mit Schwangerschaften kennt sie sich zwar mittlerweile aus, aber dieses Mal sei einiges anders. Doch neben der Übelkeit und Co. hat die Schwangere noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ein Geschäftspartner von Angelina weigert sich, seine Schulden zu begleichen!

"Seit zwei oder drei Jahren ärgere ich mich mit einer bestimmten Person herum, die mir über 8.000 Euro schuldet", erzählt die Mutter in ihrer Instagram-Story. Es handele sich um einen Eventmanager, gegen den sie sogar bereits vor Gericht gegangen sei. Obwohl sie dort Recht bekam, warte sie noch immer auf ihr Geld. "Ich war immer gnädig, aber jetzt ist mein Geduldsfaden am Ende", macht Angelina deutlich. Bei einer solchen Summe könne sie so langsam kein Auge mehr zudrücken.

Dass sie ständig vertröstet werde, stoße ihr besonders bitter auf. "Ich sehe, dass da Events stattfinden [...], dass da jede Menge Geld fließt", berichtet Angelina. An einer Zahlungsunfähigkeit könne es demnach nicht liegen. Aus ihrer Frustration heraus habe sie sich nun dazu entschlossen, mit dem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de