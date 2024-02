Notlüge: Darum bekommt Angelina Pannek doch ein drittes Kind

Angelina Pannek (32) erläutert die Gründe. Nachdem das einstige Bachelor-Girl und Sebastian Pannek (37) 2019 geheiratet hatten, kam direkt ihr erstes Kind zur Welt. Der zweite Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten. Im Netz teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag und gibt auch hin und wieder private Details preis: Eigentlich wollte sie kein drittes Baby, doch am Valentinstag verkündete sie, dass sie wieder schwanger ist. Angelina schwindelte ihre Community absichtlich an!

In ihrer Instagram-Story stellt sich die 32-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Follower. Einer will wissen, warum sie doch noch ein Kind bekommt, obwohl sie das eigentlich ausgeschlossen hatte. "Es war immer klar, dass wir uns mit drei Kindern sehen. Aber ja, ich habe das so gesagt, um uns zu schützen, damit das ständige Fragen aufhört", antwortet Angelina ehrlich. Man wisse schließlich nie, ob man noch mal schwanger werden könne. "Also aus eigenem Schutz und irgendwo auch aus Angst, dass es vielleicht nicht mehr klappen könnte", rechtfertigt sie sich.

Dass die Familienplanung bei den Panneks nun endgültig abgeschlossen ist, verriet Angelina in derselben Fragerunde. "Ich finde drei toll – und damit sind wir dann auch fertig", machte sie deutlich. Außerdem seien alle Schlafzimmer schon belegt, weswegen sie weitere Kids definitiv ausschließe.

