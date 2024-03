Nimmt Angelina Pannek in dritter Schwangerschaft mehr zu?

Angelina Pannek (32), bekannt aus dem Reality-TV, teilt mit ihren Fans eine sehr persönliche Erfahrung: ihre Gewichtszunahme während ihrer Schwangerschaften! In ihrer Instagram-Story blickt sie zurück und offenbart, dass sie in ihren ersten beiden Schwangerschaften um die sieben bis neun Kilo zugenommen habe. "Jetzt bei der dritten sind es bis jetzt vier Kilo. Ich vermute, diesmal werden es vielleicht zehn Kilo", verrät die Bachelor-Bekanntheit ehrlich. Sie und ihr Mann Sebastian Pannek (37) gaben vor einigen Wochen bekannt, dass sie erneut Eltern werden.

"Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", schrieben die Turteltauben am 14. Februar zu einem Foto auf Social Media. Darauf präsentierte Angelina schon ihren kleinen Babybauch. 2020 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, 2022 wurden sie Eltern einer Tochter. Auch jetzt wissen die TV-Bekanntheiten das Geschlecht ihres Wunders, behalten dies aber noch für sich. Allgemein halten sie ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Namen und Co. sind nicht bekannt.

Das will Angelina auch so beibehalten. Im Gegensatz zu vielen ihrer Influencer-Kollegen überlegen sie und Sebastian ganz genau, was sie mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Ihre Eheschließung im Jahr 2020 hatten sie jedoch nicht geheimgehalten und viele emotionale Einblicke gepostet. Aber wie hatten sich die Beauty und der einstige Bachelor eigentlich kennengelernt? "Ich glaube, der erste Kontakt ist zustande gekommen, da hast du ein Bild bei Instagram hochgeladen", erklärt der Frauenschwarm im gemeinsamen YouTube-Clip. Daraufhin hatte er ihr geschrieben und seine Nachricht brachte den Stein ins Rollen. Mittlerweile gelten die zwei als Deutschlands bekanntestes Paar aus der Reality-Branche.

Daher ist auch das Interesse an Angelinas Schwangerschaft so groß. In einem Instagram-Beitrag legte Angelina offen, wie es sich dieses Mal für sie anfühlt: "In dieser Schwangerschaft habe ich sehr viel Appetit", gestand sie und teilte zugleich ein Bild einer großen Schüssel, gefüllt mit Cornflakes – sie fügte hinzu: "Ich weiß, es ist spät, aber ich konnte einfach nicht widerstehen." Die 32-Jährige scheint sich nichts zu verbieten. Währenddessen bewegt sie sich aber auch viel. Ihren Fans erzählt sie, dass sie kaum sitze – nur beim Essen und Autofahren. Zudem kümmert sie sich selbstverständlich liebevoll um ihre beiden Kinder.

Vor der Baby-Verkündung betonte Angelina noch, dass kein drittes Kind geplant sei. Für diese kleine Notlüge hat sie auch eine gute Erklärung parat: "Es war immer klar, dass wir uns mit drei Kindern sehen. Aber ja, ich habe das so gesagt, um uns zu schützen, damit das ständige Fragen aufhört." Damit habe sie sich und ihre kleine Familie vor öffentlichen Kommentaren schützen wollen.

