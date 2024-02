Drittes Baby: So anders ist Angelina Panneks Schwangerschaft

Nimmt sie viele Veränderungen wahr? Angelina Pannek (32) ist momentan mit ihrem dritten Kind schwanger. Nach der Sommerhochzeit im Jahr 2019 erblickte der erste Nachwuchs von ihr und ihrem Mann Sebastian (37) das Licht der Welt. Baby Nummer zwei ließ auch nicht lange auf sich warten und machte das Familienglück seiner Eltern vorerst perfekt. In puncto Schwangerschaften kennt sich die Blondine aus: Merkt Angelina einen Unterschied?

In ihrer Instagram-Story resümiert die 32-Jährige ihre vergangenen Schwangerschaften. In der ersten sei es ihr blendend gegangen. Beim zweiten Baby habe sie minimal mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. "In der dritten Schwangerschaft... Halleluja. Ich war immer schlapp, aber was am schwersten war, war der Kampf gegen die Übelkeit", antwortet Angelina ehrlich auf die Frage eines Followers.

Ob sie sich deswegen keinen weiteren Nachwuchs mehr vorstellen kann? In derselben Fragerunde machte das einstige Bachelor-Girl klar, dass es ein viertes Baby ausschließe. "Ich finde drei toll – und damit sind wir dann auch fertig", schrieb Angelina. Außerdem seien nun alle Kinderzimmer belegt.

Anzeige

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de