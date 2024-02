Haben Angelina und Sebastian Pannek schon einen Babynamen?

Haben sich Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) schon geeinigt? Die einstige Bachelor-Teilnehmerin und der einstige Rosenkavalier haben Mitte Februar bekannt gegeben, dass sie wieder Eltern werden. 2020 durften sie sich bereits über einen Sohn und 2022 über eine Tochter freuen. Ob es dieses Mal ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen die beiden bereits. Doch haben Angelina und Sebastian auch schon einen Namen für ihr Baby?

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass sie noch nicht genau wissen, wie ihr Nachwuchs heißen soll. Sie hätten ein paar Namen in der Auswahl, aber noch nichts final festgelegt. "Ich glaube sogar, dass wir dieses Mal vielleicht mit zwei bis drei Favoriten warten und uns erst nach der Geburt entscheiden", schrieb die einstige Dschungelcamp-Kandidatin.

Für ihr Baby ist auch schon das meiste vorbereitet. "Wir kaufen so gut wie nichts neu. Wir haben ja alles", gab Angelina preis. Nur ein paar Sachen wie frische Bodies stehen noch auf der Einkaufsliste. Dennoch haben die Dreifacheltern in spe alle Hände voll zu tun. Sie sind gerade in ein neues Haus gezogen und müssen noch viel erledigen. So richtig angekommen fühlen sie sich dort deswegen noch nicht: "Ich glaube, das kommt erst, wenn wir abends mal auf der Couch sitzen, die wir noch bestellen müssen, und denken: 'Krass, alle Kisten weg.'"

