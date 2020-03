Herzogin Meghan (38) lässt Prinz Harry (35) in London zurück! Das Paar war für einige Tage in Großbritannien, um seinen letzten Pflichten als Royals nachzugehen. Es nahm unter anderem an einem Gottesdienst am Commonwealth Day teil. Dort erschien die Brünette in einem grünen Outfit und strahlte bis über beide Ohren! Ob sie so glücklich war, weil sie wusste, dass es für sie kurz danach wieder nach Kanada geht? Die Herzogin machte sich nämlich noch am selben Tag vom Acker – und das sogar ohne Harry!

Wie The Telegraph berichtet, reiste Meghan noch am Montag aus England ab, um ihren Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen. Ihr Mann soll jedoch am Dienstag noch ein Meeting im Buckingham-Palast gehabt haben und deshalb ohne sie in Großbritannien geblieben sein. Laut People hatte die 38-Jährige vor ihrer Abreise noch ein offizielles Treffen und damit ihren letzten Termin als Royal!

Meghan setzte sich mit der Association of Commonwealth Universities zusammen, bei der sie bis dato als Schirmherrin arbeitete. Sie traf sich mit Studenten aus elf verschiedenen Ländern, die sich in Arbeitsgruppen über die Themen Verschmutzung der Ozeane, Nachhaltigkeit und Gesundheit austauschten. Bei dem Meeting erklärte die ehemalige Schauspielerin: "Auch wenn die Gruppen geteilt sind, sind alle durch diesen sehr ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels miteinander verbunden. Ich liebe es, wie lösungsorientiert Sie alle sind."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day in London 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020 in London

Getty Images Herzogin Meghan in London im März 2020



