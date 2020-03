Wow, was für ein knalliger letzter Auftritt! Vor wenigen Wochen machten Herzogin Meghan (38) und Prinz William (37) eine extrem überraschende Ankündigung: Sie legen am 31. März ihre royalen Pflichten nieder. Nun gehen sie quasi den letzten Schritt vor dem Megxit, denn aktuell besuchen sie anlässlich des Commomwealth Day eine Messe in der Westminster Abbey. Zum Abschluss hat sich vor allem Meghan modisch noch mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen!

Für ihren letzten offiziellen Auftritt hat sich die einstige Schauspielerin richtig herausgeputzt – und dabei vor allem sichergestellt, dass sie alle Blicke auf sich zieht. Sie erschien in einem leuchtenden, tannengrünen Ensemble von der Designerin Emilia Wickstead. Das knielange, recht schlichte Kleid peppte sie mit einem farblich passenden, grünen Umhang sowie einer extravaganten Kopfbedeckung auf. Abgerundet wurde der knallige Look mit einer dunkelgrünen XS-Tasche und beigefarbenen Schuhen.

Die Herzogin scheint derzeit allgemein mit Vorliebe auf leuchtende Farben zu setzen. Erst am Samstag stach sie beim Mountbatten Music Festival in der Royal Albert Hall in einer roten Robe heraus. Den bodenlangen Cape-Dress rundete sie mit einer gleichfarbigen Clutch, High Heels sowie üppigen Ohrringen in einem Bordeauxton ab.

Getty Images Herzogin Meghan in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Commonwealth-Day-Messe

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020



