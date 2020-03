Bei Big Brother packt Menowin Fröhlich (32) seine verletzliche und jetzt auch noch seine romantische Seite aus. Im September 2019 hatte der einstige DSDS-Star seiner Frau Senay (29) bereits standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Die große Hochzeit und damit eine berauschende Party steht bisher allerdings noch aus. Nach einem Gespräch mit seinen Blockhaus-Kumpels Denny Heidrich und Cedric Beidinger kommt Menowin doch glatt auf eine ganz besondere Idee: Wie wäre es eigentlich, wenn er seine Senay bei "Big Brother" noch mal heiraten würde?

"Das war der schönste Tag in meinem Leben", erinnert sich der Musiker an seine standesamtliche Trauung zurück. Die große Hochzeit sollte eigentlich am 5. Mai stattfinden, denn genau dann ist Menowin zehn Jahre mit seiner Traumfrau liiert. Aber Moment mal, zu diesem Zeitpunkt könnte sich der TV-Star auch noch im BB-Container befinden. Dann kann die Heirat ja auch gleich dort gefeiert werden, oder? "Das wäre der absolute Hammer, Leute! Das wäre die krasseste Hochzeit überhaupt. Stellt euch vor, ich würde im 'Big Brother'-Haus Senay heiraten", gibt sich Menowin begeistert von der Idee.

Ob seine Angetraute genauso von der fixen Überlegung angetan ist? Dazu äußerte sich die Beauty bislang nicht. Erste TV-Erfahrungen sammelte sie aber bereits mit ihrem Göttergatten während Das Sommerhaus der Stars.

Sat.1 Michelle und Menowin in der fünften Woche bei "Big Brother"

Instagram / menowin_official Senay und Menowin Fröhlich

Sat.1 Menowin Fröhlich, "Big Brother"-Kandidat 2020



