Es war ein Highlight der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel: Kurz nachdem Menowin Fröhlich (31) den freiwilligen Auszug verkündete, fiel er vor seiner Frau Senay Ak (28) auf die Knie. Gegenüber Promiflash kündigte der DSDS-Star bereits an, dass die ersten Vorbereitungen für die Hochzeit schon im August getroffen werden. Wann die Feier stattfinden wird, ließ er allerdings noch offen. Jetzt steht aber das Datum für die Menowin und Senays Hochzeitsfeier fest!

Im Interview mit T-Online sprach Menowin über die Hochzeitspläne. Wie der Bartträger auch schon gegenüber Promiflash verriet, steht nun erst mal ein Termin beim türkischen Konsulat an, da Senay die türkische Staatsangehörigkeit hat. Doch wie geht es dann weiter? "Wir heiraten erst mal standesamtlich", offenbarte er gegenüber dem Web-Portal. Der Termin für die Trauung stehe zwar noch nicht fest, dafür sei aber klar, an welchem Datum die große Feier stattfinden soll: "Am 5. Mai haben wir unser Zehnjähriges und an diesem Tag gibt es die große Hochzeitsparty."

Wird die Ehe dann vielleicht sogar noch mit weiterem Nachwuchs zelebriert? Komplett ausschließen will es der Fünffach-Vater zumindest nicht: "Unser jüngstes Kind ist erst neun Monate alt. Irgendwann wollten wir vielleicht noch ein Mädchen bekommen, aber da steht noch nichts fest."

